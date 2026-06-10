Hallan cráneos y restos de animales en un contenedor de basura en El Alto

La Intendencia de la ciudad de El Alto informó el hallazgo de cráneos y restos óseos de canes en un contenedor de basura ubicado en la zona Brasil. El personal municipal realizó el levantamiento de los restos y procedió a iniciar las investigaciones para determinar a los responsables del hecho.

El operativo incluyó el registro de la zona y custodia de los restos para que puedan ser examinados por las autoridades competentes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este acto de crueldad y garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Investigación

Las autoridades locales enfatizaron que se trata de un hecho grave, que será investigado a profundidad, y que los responsables podrían enfrentar sanciones penales severas de acuerdo con la legislación vigente sobre protección animal y salud pública.

El caso ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes pidieron mayor vigilancia y control sobre el manejo de residuos y actividades ilícitas que puedan afectar a la comunidad.

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