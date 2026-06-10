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El Alto: Hospital del Norte en emergencia por falta de oxígeno

Más de 40 pacientes dependientes de oxígeno, entre neonatos y adultos, están en riesgo mientras los bloqueos dificultan el abastecimiento de cisternas.

Juan Marcelo Gonzáles

10/06/2026 17:28

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Foto: Hospital del Norte El Alto
El Alto

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El director del Hospital del Norte, Javier Mamani, informó que el suministro de oxígeno en el centro médico se encuentra en niveles críticos, y el stock disponible alcanzaría únicamente hasta el viernes. La falta de este vital elemento pone en riesgo a más de 40 pacientes, incluyendo neonatos y adultos que requieren asistencia continua.

“Es una pena. Tenemos casi 40 pacientes oxígeno dependientes y esperamos que la empresa Linde, con la que tenemos contrato, pueda hacer pasar sus cisternas. Nos indican que están retenidas en los puntos de bloqueo de Desaguadero y Konani”, explicó el director.

Bloqueos de carreteras

La situación se agrava debido a los 41 días de bloqueos en rutas estratégicas, que impiden el transporte seguro y oportuno del oxígeno desde los proveedores hacia el hospital. Las autoridades del centro de salud hacen un llamado a los actores involucrados para permitir el paso del combustible médico y evitar consecuencias fatales.

“Esperemos que los responsables de los bloqueos colaboren y nos permitan recibir el oxígeno, que es fundamental para la atención de los pacientes”, señaló Mamani

El Hospital del Norte continúa monitoreando la situación y coordinando con las empresas proveedoras y autoridades locales para garantizar la disponibilidad continua de oxígeno, evitando que la crisis sanitaria se profundice durante los próximos días.

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