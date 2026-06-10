El Alto: Hospital del Norte en emergencia por falta de oxígeno

El director del Hospital del Norte, Javier Mamani, informó que el suministro de oxígeno en el centro médico se encuentra en niveles críticos, y el stock disponible alcanzaría únicamente hasta el viernes. La falta de este vital elemento pone en riesgo a más de 40 pacientes, incluyendo neonatos y adultos que requieren asistencia continua.

“Es una pena. Tenemos casi 40 pacientes oxígeno dependientes y esperamos que la empresa Linde, con la que tenemos contrato, pueda hacer pasar sus cisternas. Nos indican que están retenidas en los puntos de bloqueo de Desaguadero y Konani”, explicó el director.

Bloqueos de carreteras

La situación se agrava debido a los 41 días de bloqueos en rutas estratégicas, que impiden el transporte seguro y oportuno del oxígeno desde los proveedores hacia el hospital. Las autoridades del centro de salud hacen un llamado a los actores involucrados para permitir el paso del combustible médico y evitar consecuencias fatales.

“Esperemos que los responsables de los bloqueos colaboren y nos permitan recibir el oxígeno, que es fundamental para la atención de los pacientes”, señaló Mamani

El Hospital del Norte continúa monitoreando la situación y coordinando con las empresas proveedoras y autoridades locales para garantizar la disponibilidad continua de oxígeno, evitando que la crisis sanitaria se profundice durante los próximos días.

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