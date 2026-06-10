Gobierno, Policía y bloqueadores de San Julián se reunirán esta tarde en Cuatro Cañadas

Autoridades del Gobierno nacional, representantes de la Policía Boliviana y dirigentes de los sectores que mantienen el bloqueo en el municipio de San Julián fueron convocados para una reunión prevista para las 18:00 de este miércoles en instalaciones de Emapa, en el municipio de Cuatro Cañadas.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo que permita encontrar una solución al conflicto que mantiene interrumpida, desde hace 28 días, la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni y la región de la Chiquitania.

La reunión fue anunciada por autoridades locales y se espera la participación de representantes del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa, quienes encabezarían la comisión gubernamental. Asimismo, se aguarda la llegada de la delegación de San Julián, integrada por dirigentes y representantes de los movimientos sociales que sostienen la medida de presión.

La expectativa se centra en que ambas partes logren instalar una mesa de negociación que permita encaminar acuerdos para levantar el bloqueo y restablecer el tránsito en una de las principales rutas del departamento de Santa Cruz.

El conflicto se desarrolla en medio de un clima de tensión. El pasado sábado 6 de junio, San Julián fue escenario de enfrentamientos entre bloqueadores y efectivos policiales, hechos que dejaron uniformados heridos por impactos de arma de fuego y cerca de una veintena de personas con diferentes lesiones.

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