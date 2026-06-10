Tensión en La Paz: marcha persiste en su intento de ingresar a Plaza Murillo y la Policía los frena

La tarde de este miércoles se registraron momentos de alta tensión en el centro paceño, luego de que un contingente de la Policía Boliviana utilizara agentes químicos para dispersar una masiva movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

La jornada de protesta comenzó en horas de la mañana, cuando los manifestantes se concentraron en la ciudad de El Alto. Desde allí, la marcha descendió en una masiva columna hacia la sede de gobierno, con el objetivo de hacer escuchar sus demandas.

Sin embargo, al llegar al centro de la ciudad, se encontraron con un fuerte despliegue policial que tenía la instrucción estricta de impedir que la protesta llegue a la Plaza Murillo, centro del poder político del país.

Policía gasifica marcha para frenar su ingreso a Plaza Murillo. FOTO/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo

El punto máximo de conflicto se desató en la Avenida Sucre, en cercanías de la plaza Riosinho. Ante el intento de los marchistas de romper los cercos de seguridad, las fuerzas del orden recurrieron al uso de gases lacrimógenos.

La respuesta de los movilizados no se hizo esperar: los marchistas respondieron con el uso de petardos de doble tiempo, transformando la zona en un escenario de duros enfrentamientos y caos vehicular.

Hasta el momento, el centro paceño permanece fuertemente resguardado por las fuerzas policiales, mientras se mantiene un clima de tensa calma en los alrededores.

Policía gasifica marcha para frenar su ingreso a Plaza Murillo. FOTO/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo

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