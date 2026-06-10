Prepara el impermeable: Así estará el clima este jueves en Santa Cruz

Las proyecciones meteorológicas para este jueves anticipan un escenario complejo que obligará a los ciudadanos a tomar previsiones desde tempranas horas. Durante la mañana se espera que el termómetro oscile entre una mínima de 17°C y una máxima de 21°C, marcando un inicio de jornada notablemente fresco.

La inestabilidad se mantendrá hacia la tarde y la noche, periodos en los cuales la temperatura se estabilizará entre los 20°C y los 23°C. Ante la alta probabilidad de que se registren chubascos aislados en diversos puntos de la ciudad, se recomienda cargar con paraguas e impermeables.

Comportamiento del tiempo hacia el fin de semana

La tendencia nubosa y la inestabilidad atmosférica se extenderán de manera directa hacia las siguientes jornadas de la semana. El viernes se presentará con un cielo completamente cubierto, una máxima de 22°C y ráfagas de viento provenientes del noroeste que alcanzarán los 13 kilómetros por hora.

Para el sábado se anticipa una mejora temporal con cielos parcialmente despejados, vientos de hasta 30 kilómetros por hora y un ascenso térmico que tocará los 26°C. Sin embargo, el domingo retornarán las condiciones inestables con chubascos aislados, vientos moderados y un termómetro que volverá a descender hasta los 17°C como mínima.

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