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Joven cruceño bilingüe: Gobernación lanza 300 becas para aprender idiomas; así puedes postularte

Con un enfoque digital y cobertura en todas las provincias, los jóvenes cruceños podrán estudiar inglés, portugués, alemán, francés y chino mandarín.

Ximena Rodriguez

09/06/2026 17:58

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Foto: Magnific.
Santa Cruz

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A través de plataformas virtuales y accesibles, la Gobernación de Santa Cruz junto a la ONG Eduserver abrieron oficialmente las postulaciones para el programa Becas Joven Cruceño Bilingüe, el cual beneficiará a jóvenes de todo el departamento con un total de 300 becas.

Para acceder de manera directa e inmediata a esta oportunidad, los interesados deben escanear el código QR oficial de la convocatoria o comunicarse a las líneas de contacto 78423121 y 75254494.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

Esta importante iniciativa tecnológica y educativa busca expandir las fronteras del departamento capacitando a las nuevas generaciones. Al respecto, la vicegobernadora Paola Aguirre remarcó la importancia de esta alianza: “La mejor inversión que puede hacer una sociedad es en el talento humano y en el capital humano”.

Distribución de beneficios y alcance provincial

El beneficio educativo está estrictamente diseñado para ciudadanos de entre 16 y 35 años que residan formalmente en cualquier municipio del departamento de Santa Cruz. La oferta académica incluye la enseñanza de niveles certificados en los idiomas de inglés, portugués, alemán, francés y chino mandarín.

El programa académico se ejecutará bajo una modalidad completamente virtual con horarios altamente flexibles para asegurar que el beneficio llegue con fuerza a las provincias. La directora Departamental de Gestión Educativa, Kessia Cabello, expresó su satisfacción señalando: “Estamos convencidos de que los jóvenes son el presente y el futuro del departamento”.

Alianzas estratégicas para el desarrollo regional

Con una distribución final de 270 becas parciales y 30 becas completas, las autoridades departamentales buscan potenciar significativamente el perfil laboral de la juventud. El coordinador General de Eduserver, Luis Aguilar, explicó: “Nuestro objetivo es formar jóvenes cruceños en un segundo idioma para que puedan proyectarse al mundo y luego aportar sus conocimientos al país”.

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