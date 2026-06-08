Bono PEPE inicia la cuenta regresiva: Verifique sus datos y evite perder este beneficio

El cronograma extraordinario establecido por el Gobierno nacional para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad ha ingresado en su cuenta regresiva. Debido a que en 11 días culmina el bono PEPE, las autoridades instan a la población a que ingresen a los sistemas oficiales y verifique sus datos con prontitud antes del cierre de los sistemas.

Esta fase final busca asegurar que ninguna de las familias que cumplen con los requisitos legales se quede sin percibir el dinero por falta de regularización o problemas informáticos en el padrón. El apoyo financiero, diseñado como un alivio económico directo, dejará de procesarse de manera impostergable una vez que se alcance la fecha límite fijada para mediados de este mes.

Métodos virtuales y telefónicos de asistencia inmediata

Para simplificar el proceso de control, la Gestora Pública mantiene activos dos métodos de consulta digital que operan en tiempo real las 24 horas del día. Los interesados únicamente deben registrar su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento completa para conocer si su estado se encuentra validado y aprobado:

Escaneo del Código QR: Al capturar el QR oficial de la institución con la cámara de un teléfono inteligente, se accede al formulario seguro de habilitación.

Al capturar el QR oficial de la institución con la cámara de un teléfono inteligente, se accede al formulario seguro de habilitación. Portal Institucional de Internet: La verificación manual está disponible en la página web oficial www.gestora.bo mediante su menú interactivo de bonos estatales.

Adicionalmente, si el usuario experimenta problemas con la actualización de planillas o variaciones en su documentación, la entidad estatal ha dispuesto canales directos de atención. Se puede reportar cualquier anomalía llamando a la línea gratuita 800101070 o enviando un mensaje directo a la línea corporativa de WhatsApp 67195524.

Requisitos indispensables para el trámite bancario directo

El cese total de los pagos se hará efectivo al concluir el horario de atención financiera del próximo viernes 19 de junio. Los beneficiarios rezagados que posean asignaciones pendientes de meses previos podrán retirar un monto acumulado de hasta Bs. 450 en una sola operación simplificada.

Con la finalidad de facilitar las gestiones en esta etapa de cierre, los bancos operan bajo los siguientes lineamientos de atención flexible:

Sin restricciones de carnet: Se puede acudir a cualquier sucursal financiera autorizada cualquier día de la semana, sin necesidad de cumplir un turno por fecha de nacimiento.

Se puede acudir a cualquier sucursal financiera autorizada cualquier día de la semana, sin necesidad de cumplir un turno por fecha de nacimiento. Documentos: Los únicos requisitos físicos obligatorios son la presentación de la Cédula de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente del titular además del certificado de sufragio.

Los únicos requisitos físicos obligatorios son la presentación de la Cédula de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente del titular además del certificado de sufragio. Proceso gratuito: La transacción es directa y personalizada en ventanilla, por lo que no se requiere la entrega de fotocopias, formularios especiales ni intermediarios.

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