Bloqueos generan pérdidas por $us 2.500 millones, según el IBCE

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), lamentó este miércoles que los bloqueos continúen generando pérdidas económicas al comercio exterior y deteriorando la imagen internacional de Bolivia como destino para inversiones y negocios.

“De acuerdo con reportes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la afectación económica bordea los 2.500 millones de dólares y eso es algo inaudito. La imagen de Bolivia está por los suelos. ¿Quién va a querer invertir en el país?, ¿quién va a querer venir a hacer negocios?”, cuestionó Rodríguez.

El ejecutivo señaló que, ante los reiterados intentos fallidos de diálogo con los sectores movilizados, corresponde que el Gobierno evalúe la aplicación de los mecanismos que le faculta la Constitución Política del Estado para restablecer la normalidad.

“Se aprobó una ley para reglamentar este tipo de situaciones y, si llegamos al extremo en el que el diálogo no está funcionando, corresponde que el Gobierno haga uso de todos los recursos que le franquea la Constitución. Uno de ellos es el Estado de Excepción”, sostuvo.

Rodríguez advirtió que la prolongación del conflicto afecta no solo al comercio exterior, sino también a la credibilidad del país ante potenciales inversionistas y socios comerciales.

Este miércoles se cumplen 41 días de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En las últimas horas, el mandatario volvió a convocar al diálogo, aunque también recordó que ya se encuentra vigente la ley que reglamenta los Estados de Excepción.

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