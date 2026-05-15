IBCE denuncia pérdidas por más de $us 500 millones a causa de los bloqueos

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, denunció las pérdidas millonarias que están ocasionando los bloqueos en el país y pidió a las autoridades hacer cumplir la normativa vigente para levantar las medidas de presión instaladas en distintas regiones.

“El daño económico al país en los sectores exportador, importador, despachantes de aduana, transporte, turismo y servicios supera los 500 millones de dólares. La imagen del país está por los suelos; una vez más proyectamos al mundo una Bolivia en permanente conflicto”, advirtió Rodríguez.

El ejecutivo del IBCE remarcó que el derecho a la protesta no debe confundirse con el bloqueo de carreteras y exhortó al Gobierno a actuar en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.

“Protestar no es lo mismo que bloquear. Hay que pasar a la acción con todos los recursos que franquea la Constitución y sus normas derivadas. ¿Quién va a devolver las pérdidas a los empresarios? ¿Quién va a devolver al país la confianza que pierde ante el mundo? ¿Quién va a devolver esas tres vidas a las familias dolientes?”, cuestionó.

Las declaraciones surgen en medio de la escalada de violencia y conflictividad social que atraviesa Bolivia, especialmente en la ciudad de La Paz, donde se registraron enfrentamientos, bloqueos y la denuncia de una tercera muerte presuntamente relacionada con la falta de atención médica ocasionada por las protestas.

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