¿Qué departamento importa más cerveza en Bolivia?

De acuerdo con un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de cerveza en Bolivia ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2015, hasta superar los 48 millones de dólares en 2024. El departamento de Santa Cruz lidera ampliamente las compras desde el exterior.

En lo que va del año, Bolivia importó 70.137 toneladas de cerveza, con un gasto acumulado de 46 millones de dólares.

El informe destaca que Brasil se consolidó como el principal proveedor, con el 89% del total de las importaciones, seguido de México (6%) y Argentina (4%).

Por su parte, en 2024, Santa Cruz concentró la mayor parte de las compras externas de cerveza, con cerca de 45 millones de dólares en 2024. Le siguen La Paz, con 2,9 millones, y Cochabamba, con 197 mil dólares.

Según el IBCE, entre los países a los que Bolivia compra cerveza figuran Bélgica, Alemania, Paraguay, Argentina, México y Brasil.

