“Oportunidades Para Todos”: Fexpocruz lanza su versión 50 a 100 días de Expocruz 2026

A 100 días de abrir sus puertas, Fexpocruz lanzó oficialmente la versión 50 de la Feria Internacional Expocruz 2026, una edición histórica que se desarrollará del 18 al 27 de septiembre y que reunirá en Santa Cruz a más de 30 delegaciones internacionales, junto a empresas, emprendedores, productores y visitantes de distintos países.

El acto de lanzamiento se realizó este miércoles 10 de junio, marcando el inicio de la cuenta regresiva para una de las muestras feriales más importantes de América Latina. Durante el evento, el presidente de Fexpocruz, Klaus Frerking, destacó la trascendencia de alcanzar medio siglo de historia.

“Muy contento a cien días de abrir nuestras puertas para Expocruz 2026. Es la versión número 50 internacional. Son 50 años en los que países vecinos nos visitaron y nos siguen visitando”, expresó Frerking.

Asimismo, resaltó el aporte de la institución al desarrollo del país. “Son 50 años de trabajo, y eso es lo que demuestra Fexpocruz para todos los bolivianos y para todas las familias”, agregó.

La feria se ha consolidado como el escenario donde convergen los principales sectores productivos del país y de la región, generando durante diez días oportunidades de negocios, inversión, innovación y entretenimiento. En sus avenidas y pabellones se exhibe lo mejor del empresariado nacional e internacional, convirtiéndose en una plataforma para la creación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de relaciones comerciales, sociales e institucionales.

Cada septiembre, Santa Cruz se convierte en el centro de atención de miles de visitantes y actores económicos que encuentran en Expocruz un espacio para dinamizar actividades productivas y promover el crecimiento regional. La versión 50 busca reafirmar ese liderazgo, consolidando a la feria como un punto de encuentro donde el mundo se conecta para generar oportunidades.

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