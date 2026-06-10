Se acaba el tiempo: revise hoy mismo si puede cobrar el Bono PEPE antes del cierre

La cuenta regresiva ya está en marcha. Miles de beneficiarios del Bono PEPE tienen cada vez menos tiempo para acceder al pago, ya que el cronograma extraordinario concluirá de manera definitiva el próximo 19 de junio.

Ante la cercanía de la fecha límite, las autoridades instaron a la población a verificar cuanto antes si se encuentra habilitada para cobrar el beneficio y evitar contratiempos de último momento.

Solo quedan pocos días

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ingresó en su etapa final. Una vez concluido el plazo establecido, los pagos dejarán de procesarse y quienes no hayan realizado el cobro podrían perder el beneficio.

Por ello, la recomendación es no esperar hasta los últimos días y consultar de inmediato el estado de habilitación en los canales oficiales.

¿Cómo verificar si puedes cobrar?

La Gestora Pública mantiene habilitados sistemas de consulta que funcionan las 24 horas del día.

Los beneficiarios pueden verificar su situación mediante:

• El código QR oficial de consulta.

• La plataforma digital de la Gestora Pública.

Para realizar la verificación solo se requiere ingresar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Las personas que aún tengan pagos pendientes podrán retirar hasta Bs 450 acumulados, dependiendo de su situación registrada en el sistema.

¿Qué documentos se necesitan?

El cobro es sencillo y directo. Los beneficiarios deben presentar:

Cédula de identidad original y vigente.

Además, no existen restricciones por terminación de carnet ni fechas específicas de asistencia, por lo que se puede acudir cualquier día dentro del plazo habilitado.

Canales de ayuda

Si existen problemas con los datos personales o dudas sobre la habilitación, los usuarios pueden solicitar asistencia a través de:

Línea gratuita: 800-10-1070

WhatsApp: 67195524

No lo dejes para el último momento

Las autoridades recomiendan realizar la consulta y el cobro con anticipación para evitar largas filas, saturación de los sistemas o inconvenientes administrativos durante los últimos días de vigencia del programa.

El 19 de junio marca el cierre definitivo del Bono PEPE. Si crees que puedes ser beneficiario, este es el momento de verificar tus datos y asegurarte de recibir el apoyo económico antes de que venza el plazo.

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