TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
El mañanero

¿Usa vidrio polarizado en vehículos? Abogada explica qué establece la normativa vigente

Miles de conductores utilizan vidrios polarizados sin tener claro si están permitidos o no. Una especialista explicó qué dice la normativa y por qué existe controversia sobre su aplicación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/06/2026 10:34

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El uso de vidrios polarizados en vehículos continúa generando debate en Bolivia. La abogada Eliane Hinojosa explicó que el Decreto Supremo 4740 regula los vidrios oscurecidos y establece excepciones para ambulancias, autoridades y algunas personas con condiciones médicas certificadas.

Sin embargo, señaló que existen cuestionamientos jurídicos sobre el alcance de la norma debido a la jerarquía de las leyes en el país.

“Primero está la Constitución Política del Estado, luego las leyes y por último los decretos supremos”, indicó.

Según Hinojosa, algunos juristas consideran que una restricción de este tipo debería estar establecida mediante una ley y no únicamente por un decreto.

“En la legislación boliviana lo único que te puede prohibir es una ley, no un decreto”, afirmó.

Pese a ello, recordó que el Decreto 4740 continúa vigente y es aplicado por las autoridades de tránsito.

“La sanción para los vidrios polarizados según el decreto es de 200 bolivianos mientras la norma siga vigente”, señaló.

La profesional recomendó a los conductores evitar el uso de vidrios polarizados sin autorización para no exponerse a sanciones mientras la disposición continúe en vigencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD