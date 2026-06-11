Pobladores de San Julián retienen a un presunto militar de inteligencia sacando fotografía en el bloqueo

La ruta interdepartamental que conecta Santa Cruz con Trinidad se encuentra sumida en un escenario de crisis tras la captura de un presunto miembro de las fuerzas armadas. Pobladores y manifestantes apostados en el municipio de San Julián detectaron y retuvieron a un subteniente que supuestamente pertenece al área de Inteligencia Militar del Ejército.

El oficial, quien presuntamente operaba bajo cobertura en el lugar del conflicto, fue descubierto por los bloqueadores y conducido por la fuerza hacia la plaza de Tajibo. En medio de la movilización, sectores movilizados han comenzado a exigir la aplicación de represalias físicas severas contra el uniformado debido a los recientes enfrentamientos registrados en la región.

Al respecto, circula en redes sociales un video del militar retenido en el cual indica: “Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento. Asimismo, informarles que tenía la misión de sacar fotos a las actividades que se realizaban en el punto de bloqueo”.

Incertidumbre y alerta en la región

Hasta el momento, las instituciones correspondientes no han emitido ningún reporte sobre el estado de salud del uniformado ni se ha confirmado la apertura de canales de diálogo para su liberación. El clima de hostilidad se mantiene latente en toda la carretera bloqueada, donde el temor a nuevos choques entre civiles y fuerzas del orden sigue en aumento.

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