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Reportan enfrentamientos a la altura de la exparada 8 en la carretera a Copacabana 

La noche de este martes 9 de junio, se reportaron enfrentamientos entre un grupo de supuestos mineros de Larecaja que llegaron hasta la exparada 8 para desbloquear la carretera a Copacabana.  

Juan Marcelo Gonzáles

10/06/2026 0:10

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Foto: captura de video
La Paz

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La noche de este martes 9 de junio, se reportaron enfrentamientos entre un grupo de supuestos mineros de Larecaja que llegaron hasta la exparada 8 para desbloquear la carretera a Copacabana. 

Cansados de bloqueos
Los vecinos y transeúntes reportaron fuertes explosiones y movimientos de grupos movilizados en la zona, cansados ya de los bloqueos.
Se aguarda un informe oficial sobre la situación que generó preocupación entre los vivientes del lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO....

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