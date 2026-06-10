Reportan enfrentamientos a la altura de la exparada 8 en la carretera a Copacabana 

La noche de este martes 9 de junio, se reportaron enfrentamientos entre un grupo de supuestos mineros de Larecaja que llegaron hasta la exparada 8 para desbloquear la carretera a Copacabana.

Cansados de bloqueos

Los vecinos y transeúntes reportaron fuertes explosiones y movimientos de grupos movilizados en la zona, cansados ya de los bloqueos.

Se aguarda un informe oficial sobre la situación que generó preocupación entre los vivientes del lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO....

Mira la programación en Red Uno Play