En dos días, se emitieron 560 fichas digitales para el San Juan de Dios

La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha la digitalización del sistema de entrega de fichas médicas en el Hospital San Juan de Dios, una medida que busca agilizar la atención y avanzar en la modernización de los servicios de salud departamentales.

El director de Tecnología de la Gobernación, Juan de Dios Villarroel, informó que durante los primeros dos días de funcionamiento se emitieron más de 560 fichas médicas digitales para la atención de pacientes.

“El objetivo es escalar a todos los hospitales de tercer nivel que son de responsabilidad de la Gobernación y ayudar con el primer paso, que es la ficha médica, que nos da todos los cimientos para el proceso de modernización”, afirmó la autoridad.

Villarroel reconoció que al inicio existía cierta desconfianza entre la población respecto al nuevo sistema, pero destacó que la experiencia ha sido positiva.

“Las cosas que son raras para nosotros son estándar en otros países como Chile y Brasil. Veinte años pasaron de esta voluntad política que no se pudo implementar y nosotros lo hicimos”, sostuvo.

La autoridad agregó que la implementación se realizó con el apoyo del personal médico y de enfermería del hospital. “Con muchas enfermeras y doctores que nos ayudaron a corregir esta situación, más de 560 fichas médicas ya se sacaron digitalmente”, señaló.

Tras el éxito de la prueba inicial en el San Juan de Dios, el sistema será implementado progresivamente en el Hospital Japonés, la Maternidad Percy Boland y posteriormente en el Hospital Oncológico.

Los primeros resultados ya son visibles. Mientras anteriormente era habitual observar largas filas en las puertas del Hospital San Juan de Dios durante las noches y madrugadas, este martes, un día después de la puesta en marcha del sistema digital, solo se observó a dos personas esperando atención.

Para obtener una ficha médica, los usuarios deben ingresar al portal oficial del Hospital San Juan de Dios https://sjdd.santacruz.gob.bo/ , seleccionar la opción “Reservar mi ficha” e introducir su número de carnet de identidad para que el sistema verifique su historial médico y complete el proceso de reserva.

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