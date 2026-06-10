Droga en madera: Diputado chileno detalla el sofisticado modus operandi de las organizaciones criminales

El diputado chileno Jorge Díaz Ibarra, representante de Arica y Parinacota, informó que en lo que va del 2026 se han incautado 1.169 toneladas de drogas, principalmente cocaína y ketamina, camufladas en madera proveniente de Bolivia, detectadas en el puerto de Arica. Esta cifra incluye un cargamento de 632 toneladas incautadas en abril, sumándose a otras incautaciones durante enero, febrero y marzo.

“El modus operandi es muy sofisticado: la droga se impregna en la madera, lo que la hace indetectable a simple vista y a los escáneres. Esto refleja la modernización y estructuración del crimen organizado en la región”, explicó Díaz Ibarra.

Destinos internacionales

El diputado detalló que los cargamentos tenían destinos internacionales como Europa, Norteamérica, África y Oceanía, y que se utilizan métodos complejos para ocultar las drogas en madera noble exportada legalmente desde Bolivia. Esto, según Díaz Ibarra, genera riesgos para la reputación internacional de las exportaciones bolivianas y evidencia brechas en los controles fronterizos y aduaneros.

“No se trata de hechos aislados. Este es un patrón que se viene repitiendo desde 2025 y exige coordinación bilateral entre Chile y Bolivia, incluyendo Aduanas, Ministerios Públicos y policías, para prevenir que estas cargas lleguen a su destino final”, señaló.

Mejores controles

El parlamentario destacó la importancia de que los países vecinos fortalezcan la fiscalización y cooperación internacional, ya que la cantidad de contenedores y mercancías que se manejan diariamente es enorme y dificulta la inspección exhaustiva.

“Se requieren inversiones y mejoras tecnológicas para que los puertos y pasos fronterizos no sean vulnerables a la acción del narcotráfico”, agregó Díaz Ibarra.

Finalmente, el diputado subrayó la necesidad de un intercambio de información fluido entre autoridades de Bolivia y Chile, y reiteró que este tipo de delitos transnacionales compromete la seguridad, la legalidad y la economía regional.

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