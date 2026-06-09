Oruro: Siete personas detenidas por presunto financiamiento de bloqueos

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó sobre la detención de siete personas vinculadas al transporte de dinero, credenciales y combustible presuntamente destinados a financiar y reforzar movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.

El operativo se realizó el pasado fin de semana, con casi 90 puntos de bloqueo activos a nivel nacional. Según Morales, los vehículos transportaban más de 92 mil bolivianos en efectivo, credenciales con autorización de paso por los bloqueos y mochilas con elementos de uso no justificado.

“Los siete ocupantes de los vehículos fueron detenidos e investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se ha dispuesto detención preventiva para seis de los imputados y detención domiciliaria para una mujer embarazada”, explicó Morales.

Se decomisó carburantes

Además, durante el operativo se interceptó una volqueta con más de 4.000 litros de diésel, presuntamente para abastecer a vehículos que se dirigían hacia La Paz. La Fiscalía investiga tanto el origen de los recursos como la finalidad de los insumos, que podrían haber servido para mantener los bloqueos.

“Se trata de flotas provenientes del trópico de Cochabamba, con autorización en credenciales que incluían firmas y sellos oficiales. Sin embargo, estas autorizaciones no justifican el transporte de dinero y combustible sin control legal”, indicó el fiscal.

Debido proceso

Morales aclaró que las personas que no participaron en actividades ilícitas no se verán afectadas, y que el procedimiento judicial se desarrolla con respeto a derechos, garantías y debido proceso, supervisado por el Ministerio Público.

“La investigación recién empieza y se verificará el origen del dinero, la intención de las flotas y la responsabilidad de los involucrados. La Fiscalía garantiza la seguridad de todos los ciudadanos”, concluyó Aldo Morales.

El caso evidencia la complejidad de los bloqueos prolongados y su posible financiamiento, así como la labor del Ministerio Público para investigar irregularidades y proteger la legalidad mientras se mantiene la seguridad ciudadana en Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play