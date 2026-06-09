Choferes de La Paz mantienen protestas por incumplimiento en abastecimiento

El exasambleísta y exejecutivo de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Mario Silva, explicó que los choferes del sector están movilizados y exigen la renuncia de la dirigencia de la Federación Andina, debido al incumplimiento de compromisos relacionados con la mejora del abastecimiento de combustible y el resarcimiento económico a los transportistas afectados por los bloqueos prolongados.

“El problema de fondo es que en todas las reuniones con el Gobierno se acordó mejorar la gasolina, pero no se ha cumplido. La molestia de los compañeros de base se debe a que el Gobierno central y los ejecutivos de la Federación no han solucionado nada”, indicó Silva.

Problemas financieros

El dirigente aseguró que los choferes enfrentan serios problemas financieros: deudas con entidades bancarias, vehículos con motores dañados y repuestos costosos, lo que ha obligado a la solicitud de periodos de gracia y condonación de intereses.

“Muchos compañeros invirtieron en mejoras y resarcimientos, pero solo les respondieron con fracciones del monto prometido. Algunos recibieron 1.500 bolivianos de un resarcimiento estimado en 8.000 o 9.000”, señaló Silva.

Daño a infraestructura

Además, el dirigente destacó que las protestas han incluido manifestaciones, bloqueos y agresiones a infraestructura de la Federación Andina, situación que requirió la intervención policial y dejó personas aprehendidas.

“Nuestros compañeros de base están en serios problemas y por eso estas reacciones son comprensibles. Seguiremos movilizados hasta que se cumplan los compromisos y se atienda a los transportistas”, agregó Silva.

El exejecutivo indicó que la medida es una respuesta a la falta de acción frente a compromisos incumplidos, y recordó que los choferes también exigen garantías de abastecimiento seguro y apoyo económico, incluso tras el anuncio de fondos y reprogramaciones de crédito por parte del Gobierno.

“Aunque el Gobierno asegura que atenderá la situación poco a poco, nuestros compañeros requieren soluciones inmediatas para poder trabajar y cubrir sus obligaciones”, concluyó Silva.

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