Talento, carisma y ojo crítico: estos son los jueces de La Gran Batalla Superstars

La Gran Batalla Superstars no solo reúne a los famosos más carismáticos del país en un escenario cargado de música, danza y emoción, sino que también cuenta con un panel de jueces que garantiza criterio profesional y espectáculo de primer nivel.

Los encargados de evaluar las actuaciones y decidir quién avanza en la competencia son:

Quimey del Río: actor y productor boliviano con amplia trayectoria, incluyendo participaciones teatrales en Nueva York. Su experiencia en escenarios internacionales lo convierte en un referente de actuación y performance.

Quimey del Río: actor y productor boliviano con amplia trayectoria.

Gabriela Zegarra: influencer y maquilladora profesional, especialista en imagen y estilo, que aportará su ojo crítico sobre la presentación y presencia escénica de los competidores.

Gabriela Zegarra: influencer y maquilladora profesional, especialista en imagen y estilo.

Tito Larenti: productor musical y representante de artistas internacionales, encargado de evaluar la parte musical, técnica y creatividad de cada performance.

Tito Larenti: productor musical y representante de artistas internacionales

Elka Meyer: bailarina y coreógrafa, experta en movimiento y expresión corporal, quien analizará la coordinación, estilo y energía de cada show.

Elka Meyer: bailarina y coreógrafa, experta en movimiento y expresión corporal

Con este panel multidisciplinario, los famosos deberán demostrar que pueden brillar en talento, carisma y estrategia frente a un público exigente y un jurado implacable.

Cada episodio promete momentos emocionantes, sorpresas detrás de escena y decisiones que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos. La Gran Batalla Superstars combina diversión, producción boliviana de calidad y la tensión de la competencia en su máxima expresión.

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