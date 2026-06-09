Talento, carisma y ojo crítico: estos son los jueces de La Gran Batalla Superstars

¡Conoce a los jueces de La Gran Batalla Superstars! Famosos se enfrentarán contra famosos en el escenario, y ellos tendrán la difícil tarea de evaluar cada presentación con talento, criterio y estilo.
08/06/2026 22:01
Escuchar esta nota
La Gran Batalla Superstars no solo reúne a los famosos más carismáticos del país en un escenario cargado de música, danza y emoción, sino que también cuenta con un panel de jueces que garantiza criterio profesional y espectáculo de primer nivel.
Los encargados de evaluar las actuaciones y decidir quién avanza en la competencia son:
Con este panel multidisciplinario, los famosos deberán demostrar que pueden brillar en talento, carisma y estrategia frente a un público exigente y un jurado implacable.
Cada episodio promete momentos emocionantes, sorpresas detrás de escena y decisiones que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos. La Gran Batalla Superstars combina diversión, producción boliviana de calidad y la tensión de la competencia en su máxima expresión.
Mira la programación en Red Uno Play