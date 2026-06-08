¡No te lo pierdas! La Gran Batalla Superstars arranca hoy en Red Uno

Hoy, lunes 8 de junio, a partir de las 20:30, la pantalla de Red Uno se encenderá con el estreno de La Gran Batalla Superstars, un programa que llevará la competencia a otro nivel. Los famosos se enfrentarán contra famosos en un escenario preparado con producción y tecnología totalmente boliviana, donde cada presentación combinará talento, estrategia y carisma.

El programa reúne a figuras reconocidas del país como Ale Pinedo, Nicol Salce, Oriana Arredondo, La Sabrosa, Daniel Pesce y Guadalupe Núñez, junto a los ya anunciados Sebastián Moreno, Marianela Molina, Carlos Marquina y Luhan Ortiz. Todos ellos deberán demostrar que también pueden brillar frente a las cámaras y conquistar al público.

Red Uno ha desarrollado un montaje audiovisual 100% boliviano, con escenografía, iluminación, sonido y dirección de producción local. Cada detalle del programa busca resaltar el talento del país, generar un espectáculo de primer nivel y consolidar un formato que combina diversión, música y emoción para toda la familia.

El público podrá disfrutar no solo de las actuaciones, sino también de los momentos detrás de escena, la interacción con los jurados y la tensión que genera la competencia entre superstars. Esta propuesta promete convertirse en un referente del entretenimiento hecho en Bolivia, demostrando que la industria local puede crear shows con calidad internacional.

Estreno: lunes 8 de junio

Horario: 20:30

Señal: Red Uno

Cada episodio será una oportunidad para ver nuevas facetas de los famosos, apoyar a tus favoritos y vivir la experiencia de un espectáculo que combina producción local y pasión nacional. ¡No te lo puedes perder!

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