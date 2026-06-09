¡Regresan los campeones! Joseph Jaldín y Factory encienden el estreno de La Gran Batalla Superstars

El escenario se encendió con la presencia de Joseph Jaldín y la academia Factory, el equipo paceño que se consagró como ganador de la primera temporada de La Gran Batalla, llevándose Bs 100 mil gracias al respaldo mayoritario del público.

Para la apertura de esta nueva edición, recordando su paso por la competencia, Joseph y su equipo ofrecieron un impactante mix de Michael Jackson, combinando los éxitos Dangerous y Don’t Stop ‘Til You Get Enough, mientras recibían la devolución estricta pero elogiosa de los jueces:

Gabriela Zegarra: “La presentación fue espectacular, se nota por qué eres el ganador y por qué el público te eligió. ¡100 puntos!”

Quimey del Río: “Sorprendido por el nivel mostrado, desde la vestimenta hasta la caracterización. Con razón ganaste.”

Joseph y Factory encienden el estreno de La Gran Batalla Superstars

El mensaje de Joseph a los nuevos participantes fue claro y motivador:

"Que lo disfruten, aprovechen el tiempo que van a estar en la competencia, yo aprendí mucho, que vivan cada momento."

Con esta apertura, La Gran Batalla Superstars promete mantener la emoción y el espectáculo al máximo, combinando talento, producción local y momentos inolvidables para toda la familia.

Joseph y Factory encienden el estreno de La Gran Batalla Superstars

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