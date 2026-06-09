¡Famosos contra famosos! Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

La Gran Batalla Superstars está lista para prender tus noches con un espectáculo único: famosos contra famosos en un escenario preparado con producción y tecnología boliviana, donde cada presentación combina talento, estrategia y carisma.

Los participantes que darán todo por brillar y conquistar al público son:

Carlos Marquina – reconocido por su carisma y pasión en cada presentación.

Luhan Ortiz – el favorito de las redes, listo para sorprender con su talento.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

Oriana Arredondo – energética y versátil, hará de cada actuación un espectáculo.

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La Sabrosa – explosiva y divertida, no dejará indiferente a nadie.

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Nicol Salce – combinando estilo y presencia escénica que atrapa todas las miradas.

Daniel Pesce – creatividad y técnica serán su sello en cada performance.

Sebastián Moreno – listo para demostrar que también puede brillar frente a las cámaras.

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Ale Pinedo – talento y emoción que conquistan al público desde el primer segundo.

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Marianella Molina – energía y versatilidad para cada desafío sobre el escenario.

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Guadalupe Núñez – pasión y carisma que prometen momentos memorables.

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Con un montaje audiovisual completamente boliviano, escenografía, iluminación y sonido de primer nivel, cada episodio promete sorprender con momentos detrás de escena, interacción con los jueces y la tensión de la competencia.

No te pierdas este espectáculo que lleva el entretenimiento local a otro nivel y demuestra que la industria boliviana puede crear formatos de calidad internacional.

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