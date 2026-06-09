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¡Famosos contra famosos! Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

¡Prepárate para ver a tus estrellas favoritas en acción! La Gran Batalla Superstars reúne a los famosos más carismáticos de Bolivia en un duelo lleno de talento, música y emoción sobre un escenario que promete hacer historia.

Red Uno de Bolivia

08/06/2026 22:25

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La Gran Batalla Superstars está lista para prender tus noches con un espectáculo único: famosos contra famosos en un escenario preparado con producción y tecnología boliviana, donde cada presentación combina talento, estrategia y carisma.

Los participantes que darán todo por brillar y conquistar al público son:

  • Carlos Marquina – reconocido por su carisma y pasión en cada presentación.
  • Luhan Ortiz – el favorito de las redes, listo para sorprender con su talento.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • Oriana Arredondo – energética y versátil, hará de cada actuación un espectáculo.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • La Sabrosa – explosiva y divertida, no dejará indiferente a nadie.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • Nicol Salce – combinando estilo y presencia escénica que atrapa todas las miradas.
  • Daniel Pesce – creatividad y técnica serán su sello en cada performance.
  • Sebastián Moreno – listo para demostrar que también puede brillar frente a las cámaras.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • Ale Pinedo – talento y emoción que conquistan al público desde el primer segundo.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • Marianella Molina – energía y versatilidad para cada desafío sobre el escenario.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

  • Guadalupe Núñez – pasión y carisma que prometen momentos memorables.

Conoce quiénes lucharán por brillar en La Gran Batalla Superstars

Con un montaje audiovisual completamente boliviano, escenografía, iluminación y sonido de primer nivel, cada episodio promete sorprender con momentos detrás de escena, interacción con los jueces y la tensión de la competencia.

No te pierdas este espectáculo que lleva el entretenimiento local a otro nivel y demuestra que la industria boliviana puede crear formatos de calidad internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

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