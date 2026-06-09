“Ha escalado el conflicto”: Gobierno alista decreto para estado de excepción

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes informó que, tras la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, el Órgano Ejecutivo elaborará un decreto supremo reglamentario para su aplicación, en el marco de la actual situación de conflictividad social registrada en el país.

La autoridad explicó que los recientes hechos de violencia representan un nuevo nivel de escalada del conflicto, luego de que se reportara el uso de armas de fuego en algunos puntos de bloqueo.

“Ha escalado el conflicto porque por primera vez los bloqueadores han usado armas de fuego”, señaló el viceministro, al advertir que este escenario obliga a ajustar los protocolos de intervención estatal.

En ese contexto, Paredes indicó que cualquier acción operativa deberá regirse por el principio de proporcionalidad y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto sobre la población civil.

Asimismo, explicó que el decreto supremo, una vez emitido, podrá ser aplicado de manera inmediata; sin embargo, deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que contará con un plazo de 72 horas para su ratificación o rechazo, conforme establece la normativa vigente.

El viceministro añadió que, desde su punto de vista personal, se debería aplicar la medida de forma focalizada en las zonas de mayor conflictividad, como San Julián, el Trópico de Cochabamba y sectores de La Paz y Oruro, a fin de evitar perjuicios a la población que no participa de los bloqueos.

“Tenemos que evitar afectar a terceros, a personas que solo buscan su abastecimiento, su alimentación y su circulación”, sostuvo la autoridad.

El viceministro también se refirió a la situación en el Chapare, donde llamó a la población a no ser utilizada políticamente.

“Convoco a la población del Chapare a que trabajemos juntos en base al desarrollo, ya basta de ser utilizados por una persona que tiene obsesión por el poder y que ha hecho tanto daño al país”, concluyó.

Finalmente, Paredes señaló que la definición del alcance y la aplicación del estado de excepción será tratada en el próximo gabinete ministerial, donde se definirá el momento y las condiciones de ejecución de la medida.

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