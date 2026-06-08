Cárcel para 2 de los 5 aprehendidos por enfrentamientos en San Julián

Luego de un cuarto intermedio, la justicia determinó la libertad de tres de las cinco personas que se encontraban aprehendidas tras los violentos enfrentamientos por el intento de desbloqueo en San Julián. En este sentido, las dos personas que tienen detención preventiva deberán cumplirla por un lapso de 180 días.

Defensa apela por la libertad plena

“Se ha dispuesto la libertad de 3 personas. El Ministerio Público ha dispuesto que estas personas puedan ser seguidas a través de una aplicación y ser localizados en cualquier momento”, confirmó el abogado defensor.

El jurista explicó que ya se ha presentado el recurso de apelación correspondiente y estima que entre mañana o pasado el caso será remitido al Tribunal de alzada para que se resuelva la situación y recuperen su libertad sin restricciones.

Antecedentes en el municipio

Este caso surge luego de los duros disturbios registrados en la región de Santa Cruz, donde comunarios e integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista se enfrentaron en las rutas bloqueadas. Los abogados defensores insistieron previamente en la inocencia de sus clientes, cuestionando el proceso y denunciando robos agravados contra los vecinos de la zona.

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