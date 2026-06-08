El Alto: Mujer fallece tras ser atacada con un arma punzocortante en la zona 12 de Octubre

La violencia volvió a cobrar una vida en la ciudad de El Alto, donde una mujer de 50 años falleció tras ser atacada con un arma punzocortante en un lenocinio de la zona 12 de Octubre, donde prestaba servicios.

El hecho ocurrió en el local conocido como Casa Verde, específicamente en la habitación número 4, donde la víctima logró activar un botón de pánico instalado por seguridad debido a antecedentes de violencia en el lugar. Administradores y compañeros acudieron de inmediato y encontraron a la mujer gravemente herida junto al presunto agresor, un joven de 23 años.

Arma punzocortante

Según la Policía, la víctima sufrió cuatro heridas punzocortantes, tres en el abdomen y tórax y una en el cuello, que habrían causado su fallecimiento.

Pese a ser trasladada de emergencia a un centro médico, la mujer no logró sobrevivir. El sospechoso se acogió a su derecho al silencio mientras las investigaciones continúan para esclarecer las causas del crimen.

El hecho se suma a una preocupante estadística de feminicidios en La Paz y El Alto, con un total de 16 víctimas en lo que va del año, reflejando la urgencia de políticas efectivas de protección y prevención de la violencia de género.

“En un local que es la Casa Verde, que tiene actividad de trabajo sexual en el lugar y una de las víctimas es una trabajadora del lugar que se encontraba en una pieza”, indicaron autoridades policiales

La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer el caso y garantizar que el agresor responda ante la justicia, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en establecimientos de este tipo.

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