Comerciantes cierran puestos por temor a saqueos de bloqueadores en Villa Dolores 

La incertidumbre y el temor marcaron la jornada en la zona de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, donde decenas de comerciantes optaron por cerrar parcial o totalmente sus puestos ante rumores y advertencias de posibles saqueos vinculados a los conflictos sociales que atraviesa el país.

Un recorrido por el sector evidenció numerosos puestos cubiertos con nailones, amarrados con sogas o funcionando de manera parcial, mientras vendedores y compradores manifestaban preocupación por la posibilidad de incidentes violentos.

Según relataron comerciantes del lugar, durante las últimas horas algunas personas llegaron a advertirles que debían sumarse a los bloqueos y movilizaciones, caso contrario, podrían ser víctimas de saqueos.

“Sí, en parte hay temor. Nos han dicho que hay gente por ahí. La verdura está cara y no se puede perder en este momento”, manifestó una comerciante consultada en el mercado.

La situación obligó a varios vendedores a improvisar puntos de venta más pequeños y fáciles de desmontar, con el objetivo de retirar rápidamente su mercadería en caso de registrarse algún incidente.

Negocios cerrados

En el sector de La Ceja y Villa Dolores también se observó una importante cantidad de negocios cerrados, mientras otros atendían con cautela y bajo estrictas medidas de resguardo.

La preocupación también alcanzó a los compradores. Una vecina señaló que decidió abastecerse de alimentos por temor a una eventual escasez o incremento adicional de precios.

“Tenemos miedo de que suban los precios y de que nos falte producto. He visto que varios puestos están cerrando”, comentó.

Otros vecinos aseguraron haber observado el desplazamiento de grupos de manifestantes por diferentes calles de la zona, situación que incrementó la sensación de inseguridad entre comerciantes y consumidores.

Los vendedores afirman que la incertidumbre se suma a las dificultades económicas derivadas de los bloqueos, que ya provocaron escasez de productos y un fuerte incremento en los precios de alimentos de primera necesidad.

Mientras tanto, los comerciantes permanecen atentos a la evolución de las movilizaciones y continúan tomando medidas preventivas para proteger sus negocios y mercadería ante cualquier eventualidad.

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