Estos son los nuevos decretos anunciados por Rodrigo Paz

En medio de la crisis económica y social provocada por más de 35 días de bloqueos que afectaron principalmente al departamento de La Paz, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de decretos orientados a respaldar a los sectores más golpeados por las restricciones, el desabastecimiento y la paralización de actividades económicas.

Los anuncios fueron realizados durante el acto de promulgación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, donde el mandatario explicó que las medidas buscan aliviar la situación de trabajadores, emprendedores y transportistas afectados por el prolongado conflicto.

Reprogramación de deudas

La primera disposición corresponde a la reprogramación de deudas a nivel nacional. Según explicó el presidente, el beneficio alcanzará a sectores como turismo, gremiales, artesanos, folkloristas, trabajadores por cuenta propia, empresarios y otras actividades económicas que registraron pérdidas durante las semanas de bloqueos.

“Se ha decidido a través del gabinete el decreto para la reprogramación de deudas en todo el país”, anunció Paz, asegurando que la medida tendrá aplicación inmediata.

El mandatario señaló que el turismo fue uno de los sectores más perjudicados por la paralización de carreteras, aunque remarcó que el alivio financiero abarcará a todos los rubros afectados por la reducción de ingresos y la interrupción de actividades comerciales.

Fondo de Garantía para Transporte

Otra de las medidas anunciadas es la creación de un Fondo de Garantía para el Transporte, destinado a facilitar el acceso al crédito para miles de transportistas.

De acuerdo con el Gobierno, el mecanismo contará inicialmente con Bs 100 millones que permitirán respaldar operaciones financieras por hasta Bs 1.000 millones.

“Para el compañero transportista se ha aprobado un decreto que tendrá un impacto de hasta mil millones de bolivianos para que puedan acceder a recursos destinados a nuevas movilidades, inversiones o mejoras en sus servicios”, afirmó el jefe de Estado.

La medida busca fortalecer a un sector que también resultó afectado por la interrupción del tránsito, la escasez de combustible y las dificultades para desarrollar sus actividades de manera regular durante las últimas semanas.

Salarios al 50% del gabinete ministerial

Asimismo, Paz anunció un tercer decreto mediante el cual el presidente y los ministros de Estado reducirán voluntariamente sus salarios en un 50%.

Los recursos serán destinados a la creación de un fondo solidario para pacientes con cáncer y enfermedades renales.

“Nos estamos rebajando los salarios el 50% para que esos recursos vayan a aquellos hermanos bolivianos que sufren problemas renales y cáncer”, indicó.

El Gobierno informó que los aportes serán transferidos mensualmente y convocó a otras autoridades e instituciones a sumarse de manera voluntaria a esta iniciativa.

Presupuesto para el sector salud

Los decretos fueron presentados como parte de las acciones económicas impulsadas para enfrentar las consecuencias de más de un mes de bloqueos, que provocaron escasez de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal e insumos médicos, además de afectar el comercio, el transporte y la actividad productiva en distintas regiones del país.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas buscan acelerar la recuperación económica y brindar alivio inmediato a los sectores más afectados por la crisis.

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