Presidente Paz anuncia decreto para reprogramación de deudas y creación de un fondo para el transporte

Durante la promulgación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de medidas económicas destinadas a mitigar los efectos de la crisis que atraviesan diversos sectores productivos del país, entre ellas la reprogramación de deudas a nivel nacional y la creación de un fondo de garantía para el transporte.

Reprogramación de deudas

La primera medida establece la reprogramación de créditos para sectores afectados por la actual situación económica, incluyendo a trabajadores por cuenta propia, gremiales, artesanos, folcloristas, empresarios, operadores turísticos y otros rubros que registraron una disminución de ingresos en las últimas semanas.

“Se ha decidido a través del gabinete la reprogramación de deudas en todo el país. Para el turismo que ha recibido un golpe durísimo, para el gremial, para los compañeros del Gran Poder, para los artesanos, para el cuentapropista, para el empresario y para todos los sectores”, afirmó el mandatario.

Paz aseguró que la medida tendrá aplicación inmediata y permitirá aliviar las obligaciones financieras de miles de familias y emprendimientos afectados por la coyuntura nacional.

Fondo de Garantía para el Transporte

Asimismo, anunció la creación de un Fondo de Garantía para el Transporte, destinado a facilitar el acceso a financiamiento para los transportistas del país.

Según explicó, el mecanismo contará inicialmente con Bs 100 millones que permitirán apalancar operaciones crediticias por hasta Bs 1.000 millones.

“Para el compañero transportista se ha aprobado un decreto que tendrá un impacto de hasta mil millones de bolivianos para que puedan acceder a recursos destinados a nuevas movilidades, renovación de servicios o inversiones que requieran para su actividad”, señaló.

El presidente indicó que este fondo busca fortalecer al sector transporte mediante mayores oportunidades de acceso al crédito, en momentos en que la actividad económica enfrenta dificultades derivadas de los bloqueos y problemas de abastecimiento registrados en distintas regiones del país.

Reducción de salarios

Como parte de los anuncios, el jefe de Estado también informó que tanto él como los ministros de Estado reducirán voluntariamente sus salarios en un 50%, recursos que serán destinados a un fondo especial de apoyo para pacientes con cáncer y enfermedades renales.

“Nos estamos rebajando los salarios en un 50% para que esos recursos vayan directamente a quienes sufren problemas renales y cáncer”, manifestó.

Los anuncios fueron realizados durante el acto de promulgación de la Ley 1740, norma que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y que, según el Gobierno, busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la libre transitabilidad y la protección de la población en situaciones extraordinarias.

Desde el Ejecutivo aclararon que la promulgación de la ley no implica una declaratoria inmediata de estado de excepción, sino que establece un marco legal para regular su aplicación cuando las circunstancias lo requieran.

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