Paz pide a las FFAA y la Policía actuar con firmeza y respetar la Constitución

El presidente Rodrigo Paz dirigió un mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana tras la promulgación de la Ley 1740 que regula los Estados de Excepción en Bolivia, señalando que la norma proporciona el marco legal necesario para ejecutar las acciones destinadas a restablecer la normalidad en el país.

Durante el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario afirmó que la nueva legislación permitirá avanzar en el plan diseñado por el Gobierno para garantizar la seguridad, recuperar la libre circulación y reactivar la actividad económica afectada por los bloqueos y movilizaciones.

“Un mensaje claro a las Fuerzas Armadas y a la Policía: hoy día, bajo la Constitución Política del Estado, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza, profesionalismo, respetando los derechos humanos, pero sobre todo respetando nuestra Constitución”, manifestó el jefe de Estado.

Paz destacó el papel de ambas instituciones en la preservación del orden democrático y expresó su confianza en la labor que desempeñan para garantizar la seguridad de la población.

“Los bolivianos y la Patria cuentan con sus Fuerzas Armadas y con su Policía. Confiamos en su misión de proteger la democracia, la paz y la estabilidad del país”, sostuvo.

Llamado al diálogo

El mandatario también se dirigió a las organizaciones sociales movilizadas y reiteró la disposición de su Gobierno para instalar espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones a los conflictos que afectan a distintas regiones del país.

Sin embargo, advirtió sobre la presencia de grupos que, según dijo, buscan impedir acuerdos y profundizar la confrontación.

“Ratificamos nuestra voluntad de diálogo, pero también pedimos a las organizaciones sociales que se cuiden de los infiltrados y de los violentos que impiden construir consensos y cerrar acuerdos en beneficio de todos los bolivianos”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play