Gobierno denuncia presencia de personas ajenas a San Julián en los enfrentamientos

El Gobierno nacional aseguró que los enfrentamientos registrados durante el fin de semana en San Julián, Santa Cruz, no corresponden únicamente a manifestantes locales y denunció la presencia de personas ajenas al municipio que habrían participado en los hechos violentos.

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que las investigaciones y los operativos realizados permitieron identificar a personas que no pertenecen a la región y que estarían vinculadas a grupos que buscan radicalizar las movilizaciones.

“Existen sectores movilizados que tienen demandas, pero también hay grupos que están actuando a nombre de esas demandas y que están promoviendo hechos de violencia. Muchas de las personas que están siendo identificadas no son de San Julián y están actuando de manera extraña dentro de estas movilizaciones”, afirmó la autoridad.

Oliva sostuvo que los incidentes registrados representan un cambio preocupante en la naturaleza de las protestas, debido a la utilización de armas de fuego contra efectivos policiales.

“Ya estamos pasando de los bloqueos de carreteras a la utilización de armas de fuego y a enfrentar a las fuerzas de seguridad. No estamos hablando de protestas pacíficas”, manifestó.

Daños registrados y violencia desproporcionada

Según el reporte oficial, cuatro policías resultaron heridos por impactos de bala durante los enfrentamientos, uno de ellos de gravedad, además de un civil lesionado.

La autoridad indicó que existen indicios de organización y financiamiento detrás de algunos grupos que operan en los puntos de conflicto y que estarían utilizando las movilizaciones para impulsar otros intereses.

“Hay quienes están utilizando esta movilización como un caballo de Troya para proteger intereses particulares. Están usando a las personas movilizadas como escudo, sin importar el daño que ocasionan a la población”, sostuvo.

Asimismo, informó que durante los operativos realizados el fin de semana varias personas fueron puestas a disposición de la justicia, entre ellas un militar en servicio activo, por su presunta participación en hechos relacionados con los bloqueos.

Diálogo ante todo

Oliva remarcó que el Gobierno continuará impulsando espacios de diálogo, pero advirtió que actuará contra cualquier hecho que vulnere la ley.

“Las protestas no justifican la violencia. Si alguien comete delitos, tendrá que ser investigado y responder ante la justicia. Ningún ciudadano está por encima de la ley”, afirmó.

Mientras continúan las medidas de presión en distintos puntos del país, las autoridades mantienen operativos de control y seguimiento para identificar a los responsables de los hechos violentos registrados en San Julián y otras regiones afectadas por los bloqueos.

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