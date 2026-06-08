Paz cuestiona el origen de las armas utilizadas en los bloqueos de San Julián

El presidente Rodrigo Paz cuestionó este lunes la presencia de personas armadas durante los enfrentamientos registrados el pasado fin de semana en San Julián y pidió esclarecer el origen de las armas utilizadas contra efectivos policiales durante el operativo de desbloqueo.

Durante un acto oficial realizado en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario señaló que los grupos movilizados emplearon armamento de fuego para enfrentar a las fuerzas del orden, que participaban en tareas de restablecimiento de la circulación en la carretera.

“¿De dónde vienen esos armados?, ¿Quién entregó esos fusiles?, ¿De dónde ese profesionalismo para atacar a nuestra Policía, que no fue con armas de reglamento sino con instrumentos de dispersión? ¿De dónde vienen las armas?”, cuestionó el jefe de Estado.

Paz sostuvo que los hechos registrados evidencian la participación de grupos violentos que, según afirmó, mantienen vínculos con actividades ilícitas y representan una amenaza para la seguridad del país.

“Tenemos organizaciones que han presentado su fuerza a través de las armas y el jefe que está en el Chapare ayer dio la orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que la violencia sea mayor. Lo dijo públicamente ayer en un medio de comunicación”, manifestó.

El mandatario también advirtió que la violencia ejercida por personas armadas no solo afecta a las fuerzas del orden, sino también a la población civil.

“Estamos viendo fuerzas del narcoterrorismo con armas de fuego atacando a la sociedad civil y atacando al Estado, representado en la Policía Boliviana”, afirmó.

Defiende la Ley de Estados de Excepción

Durante su intervención, Paz defendió la recientemente promulgada Ley 1470 que regula los Estados de Excepción y aseguró que la norma tiene como finalidad garantizar la protección de los ciudadanos y preservar el orden constitucional.

Según explicó, la legislación permitirá al Estado actuar frente a situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población y el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

“Si te violan a la hija, si te roban en tu casa, el Estado te tiene que proteger, pero a su vez también si hay profesionales del narcoterrorismo intentando matar a bolivianos nos tenemos que proteger. Esta es una ley para proteger a los bolivianos, para cumplir la Constitución”, sostuvo.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan a distintas regiones del país, escenario en el que el Gobierno decidió aplicar un Estado de Excepción sectorizado tras la promulgación de la nueva normativa.

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