¿Alcanzará el presupuesto? Revise cuánto cuestan hoy la carne, el pollo, el queso y las verduras en Santa Cruz

Las familias cruceñas continúan pendientes de los precios de los productos de primera necesidad. Esta semana, algunos alimentos registraron variaciones importantes, mientras que otros mantienen los niveles elevados observados durante los últimos días.

Entre las principales novedades destaca la reducción en el precio de la carne de cerdo y del tomate, aunque productos como el queso, la zanahoria y el pollo registraron incrementos que podrían impactar en el presupuesto familiar.

Carne de res: sin cambios

La carne de res mantiene los precios de la semana pasada.

Carne de primera: entre Bs 68 y Bs 72 el kilo.

Carne de segunda: entre Bs 58 y Bs 62 el kilo.

Carne de cerdo baja de precio

Los cortes de cerdo registran una disminución en comparación con días anteriores:

Costilla: bajó de Bs 32 a Bs 27 el kilo.

Pierna: descendió de Bs 22 a Bs 20 el kilo.

Brazo: pasó de Bs 21 a Bs 19 el kilo.

El pollo continúa subiendo

El precio del pollo muestra un ligero incremento.

Pollo Mairaneño: de Bs 12,50 a Bs 13,50 el kilo.

Pollo Frial: de Bs 13,50 a Bs 14 el kilo.

El queso vuelve a subir

Uno de los productos que más preocupa a las familias es el queso, cuyo precio continúa en ascenso.

Antes se comercializaba entre Bs 38 y Bs 40 el kilo.

Actualmente alcanza los Bs 42 el kilo.

El huevo mantiene sus precios

El maple de huevo conserva los valores registrados la semana pasada.

Entre Bs 24 y Bs 30 el maple, dependiendo del tamaño y la calidad.

Papa y cebolla siguen elevadas

Aunque no registraron nuevos incrementos, ambos productos continúan con precios altos.

Papa (arroba):

Bs 40, Bs 45, Bs 48, Bs 64, Bs 76 y hasta Bs 80.

Cebolla (arroba):

Bs 36, Bs 40, Bs 46, Bs 56 y hasta Bs 60.

Tomate: la buena noticia de la semana

El tomate muestra una importante reducción en su precio.

Antes: Bs 5 el kilo.

Ahora: Bs 3 el kilo.

Otros productos

Pimentón

Entre Bs 15 y Bs 20 la docena.

Sin variaciones.

Zanahoria

Subió de Bs 4 a Bs 5 el kilo.

Pepino

Tres libras pasaron de Bs 4 a Bs 5.

¿Qué esperar para los próximos días?

Comerciantes señalan que los precios continúan sujetos a factores como la oferta de productos, los costos de transporte y el abastecimiento desde las zonas productoras. Por ello, recomiendan a las familias comparar precios antes de comprar y planificar sus gastos para evitar sorpresas en el presupuesto semanal.

Mientras el tomate y la carne de cerdo dan un respiro al bolsillo, productos como el queso, el pollo y algunas verduras mantienen la presión sobre la economía de los hogares cruceños.

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