“Pensé que iban a disparar”: Jheyco Borda relata los segundos de tensión que vivió durante un asalto armado

La rápida reacción de un boliviano veterano de la Marina de Estados Unidos evitó que un intento de robo terminara en tragedia. Se trata de Jheyco Borda Chura, quien enfrentó a cuatro delincuentes armados cuando intentaban sustraer su vehículo en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Durante una entrevista con El Mañanero de Red Uno, Borda relató los momentos de tensión que vivió cuando uno de los antisociales lo encañonó directamente en la cabeza.

“Yo tenía miedo, pero cuando sacó la pistola dije: tengo que quitársela y salir de ahí, porque si disparaban hubiera sido otra historia”, contó.

Las imágenes muestran cómo el militar forcejea con el delincuente armado. Durante el enfrentamiento se escuchó una detonación que impactó contra su camioneta. Sin embargo, la situación se volvió aún más crítica cuando observó que su hermano se acercaba para ayudarlo.

“Pensé que estaba intentando apuntarle a mi hermano. Ahí fue cuando tomé más acción”, recordó.

Borda explicó que su reacción estuvo influenciada por el entrenamiento militar que recibió en la Marina estadounidense. “Nosotros lo llamamos fight or flight, pelear o correr. Estamos entrenados para estar siempre alerta y actuar”, señaló.

Según relató, todo comenzó cuando se encontraba realizando trabajos en su vehículo frente a su vivienda. En ese momento observó movimientos sospechosos de varias personas que se acercaban a la camioneta.

“Vi que empezaron a ponerse las capuchas y llamé a mi hermano para que saliera. Pensé que querían robar algo del vehículo, pero nunca imaginé que tendrían una pistola”, afirmó.

Durante el asalto, los delincuentes exigieron las llaves de la camioneta y posteriormente su teléfono celular. Jheyco accedió a entregar sus pertenencias para evitar una agresión mayor. Sin embargo, un descuido del asaltante cambió el rumbo de los acontecimientos.

“Les di todo. Les dije que las llaves estaban en el auto. Después me pidieron el teléfono y cuando vio que tenía código se distrajo. Ese segundo fue suficiente para quitarle la pistola”, relató.

Gracias a la intervención de su padre y de su hermano menor, lograron retener a dos de los implicados hasta la llegada de la Policía. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los detenidos tiene 17 años.

“Mi papá y mi hermano salieron a apoyarme. Entre todos logramos mantener controlados a los dos que atrapamos mientras yo estaba atento por si regresaban los demás”, explicó.

Según informó el propio Borda, dos sospechosos permanecen encarcelados, mientras que otros dos involucrados continúan siendo buscados por las autoridades.

Tras el incidente, el boliviano destacó que lo más importante fue que ninguno de sus familiares resultó herido y agradeció haber podido regresar sano y salvo a su hogar.

“Estoy muy agradecido a Dios porque siempre me protege. Gracias a lo que pasó, ahora también hay más presencia policial y mayor seguridad en la zona donde vivimos”, señaló.

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