Videos enviados al Ojo Ciudadano de Notivisión muestran calles y avenidas inundadas, dificultades en la circulación vehicular y largas esperas por transporte público debido a la intensa lluvia registrada desde la madrugada de este lunes 8 de junio en Santa Cruz de la Sierra.

Las precipitaciones afectaron la movilidad de miles de ciudadanos que intentaban llegar a sus fuentes laborales, centros educativos y otros destinos durante las primeras horas de la jornada.

Las precipitaciones, que se mantuvieron de forma constante durante gran parte de la mañana, ocasionaron acumulación de agua en diferentes sectores de la ciudad, dificultando tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento de peatones.

Uno de los principales problemas reportados por la población fue la reducción de micros en circulación. La menor frecuencia del transporte público generó largas filas y tiempos de espera prolongados en distintas paradas de la capital cruceña, obligando a muchos usuarios a buscar alternativas para movilizarse.

Ante esta situación, aumentó la demanda de taxis y servicios de transporte por aplicación. Sin embargo, varios ciudadanos señalaron que los costos de los viajes se incrementaron debido a la alta demanda generada por las condiciones climáticas.

En diversos puntos de la ciudad, el agua acumulada sobre la calzada complicó la circulación de vehículos y peatones. Las zonas con problemas de drenaje fueron las más afectadas, mientras que las corrientes de agua arrastraron residuos y basura, dejando una imagen poco favorable en algunas vías y espacios públicos.

Las precipitaciones también incrementaron el riesgo de accidentes de tránsito debido a la reducción de la visibilidad, el pavimento resbaladizo y la presencia de calles parcialmente anegadas.

De acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, la inestabilidad climática continuará durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de junio. El señor del Clima informó que varios frentes fríos ingresarán al departamento acompañados de lluvias generalizadas, especialmente durante el lunes 8, jueves 11 y domingo 14.

Asimismo, se prevé el predominio de vientos del sur, situación que provocará un descenso de las temperaturas mínimas. En la provincia Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y la Chiquitania los registros podrían llegar hasta los 16 grados centígrados, mientras que en los Valles cruceños podrían descender hasta los 7 grados y en la provincia Cordillera alcanzar los 10 grados.

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