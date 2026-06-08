Triple colisión deja un herido y daños materiales en Cochabamba

Una triple colisión se registró la madrugada de este lunes en la intersección de las avenidas Papa Paulo y Aniceto Arce, en la ciudad de Cochabamba, dejando como saldo una persona herida y cuantiosos daños materiales.

Según los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó chocando contra otros dos motorizados que se encontraban estacionados en el lugar.

A consecuencia del accidente, el conductor que protagonizó la colisión resultó herido y fue auxiliado por personal de emergencia, siendo trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Los tres vehículos involucrados sufrieron daños materiales de consideración debido a la fuerza del impacto.

Efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito se constituyeron en el lugar para realizar el levantamiento de información e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

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