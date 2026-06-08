Una mujer de 27 años fue hallada sin vida en Pucara; su expareja fue aprehendida

Un nuevo caso de feminicidio conmociona a Cochabamba. Máxima Álvarez, de 27 años, fue hallada sin vida la madrugada de este lunes en una vivienda de la zona de Pucara, al sur de la ciudad. La Policía aprehendió a su expareja, el principal sospechoso del crimen.

Según el informe preliminar, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) acudieron al inmueble tras recibir una denuncia. La propietaria de la vivienda relató que, cerca de las 22:00 del domingo, escuchó una discusión en una de las habitaciones alquiladas.

Horas después, una inquilina alertó a la Policía sobre la situación. Al ingresar al cuarto, los investigadores encontraron a la mujer tendida en una cama y sin signos vitales.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima habría sido estrangulada y posteriormente atacada con un arma blanca. Además, se presume que la hija de la mujer, una niña de aproximadamente ocho años, presenció lo ocurrido.

El hermano de la víctima pidió justicia y aseguró que la relación entre ambos estaba marcada por conflictos. “Mi hermana tenía 27 años y deja una hijita de ocho años en la orfandad. Pedimos que el responsable sea castigado”, manifestó.

Tras el levantamiento legal del cadáver, el cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente. Sus restos serán velados en la zona de San Miguel, en el sur de Cochabamba.

La Policía confirmó la captura del presunto autor y continúa investigando las circunstancias del hecho.

Con este caso, la cifra de feminicidios en Bolivia asciende a 37 en lo que va del año. Según datos oficiales, La Paz registra 15 casos, Santa Cruz 7, Cochabamba y Oruro 4 cada uno, Potosí 2, Tarija 2, Chuquisaca 2 y Beni 1.

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