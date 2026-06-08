¡Atención, viajeros! Así puede revisar si su vuelo de BoA sufrió cambios o demoras

Ante las recientes demoras registradas en algunos de sus itinerarios, Boliviana de Aviación (BoA) habilitó una plataforma digital para que los pasajeros puedan verificar el estado de sus vuelos de manera rápida y en tiempo real.

A través del portal http://mivuelo.att.gob.bo, los usuarios pueden consultar información actualizada sobre salidas, llegadas, retrasos y otros cambios relacionados con sus viajes.

La aerolínea estatal explicó que en las últimas semanas se ha registrado una alta demanda en el envío de carga, situación que incrementó los tiempos requeridos para las operaciones de estiba y desestiba de las aeronaves.

“En las últimas semanas hemos recibido un alto volumen de solicitudes de carga, lo que ha incrementado los tiempos necesarios para los procesos de estiba y desestiba de las aeronaves. A ello se suman situaciones operativas propias de la naturaleza de la actividad aeronáutica, que requieren una gestión cuidadosa para garantizar la seguridad y continuidad de nuestras operaciones”, señaló la empresa mediante un comunicado.

BoA indicó además que las operaciones en la ciudad de La Paz se han visto afectadas por la escasez de combustible, obligando a realizar gestiones de abastecimiento en otras estaciones aeroportuarias.

Según la compañía, esta situación genera una extensión en los tiempos habituales de operación y repercute en algunos itinerarios programados.

Frente a este escenario, la empresa recomendó a los pasajeros acudir al aeropuerto con suficiente anticipación para agilizar los procedimientos previos al embarque y evitar contratiempos.

“Ante esta situación, recomendamos a nuestros pasajeros presentarse en el aeropuerto con la debida anticipación, a fin de facilitar los procesos previos al viaje y contribuir a una operación más ordenada”, indicó la aerolínea.

La plataforma habilitada busca brindar mayor información y certidumbre a los viajeros, permitiéndoles conocer el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

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