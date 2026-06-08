¿Listo para otro descanso? Este es el próximo feriado largo que esperan los bolivianos

Si ya estás pensando en tu próxima escapada o simplemente en unos días extra para descansar, hay buenas noticias: junio todavía tiene reservado otro feriado largo para los bolivianos.

Se trata del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, una fecha que se celebra cada 21 de junio. Este 2026, la conmemoración cae en domingo, por lo que el feriado será trasladado al lunes 22 de junio, permitiendo disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

La jornada es una de las celebraciones culturales más importantes del país y marca el inicio de un nuevo ciclo para los pueblos indígenas de Bolivia, con rituales, ceremonias y actividades que se desarrollan en distintas regiones.

Pero ese no será el único descanso que queda en el calendario. En los próximos meses también habrá otras fechas que permitirán hacer una pausa en las actividades laborales y académicas.

Feriados nacionales que restan en 2026

Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco

Domingo 21 de junio.

El feriado se traslada al lunes 22 de junio.

Día de la Independencia de Bolivia

Jueves 6 de agosto.

Viernes 7 de agosto.

Día de Todos los Difuntos

Lunes 2 de noviembre.

Navidad

Viernes 25 de diciembre.

Con estas fechas en el horizonte, muchos ya comienzan a organizar viajes, reuniones familiares o simplemente aprovechar unos días de descanso antes de cerrar el año.

Mira la programación en Red Uno Play