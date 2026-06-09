Suspensión del Gran Poder genera despidos de bordadores y sastres

La posible suspensión del Gran Poder 2026 debido a los bloqueos que afectan la ciudad de La Paz ya impacta en la economía informal y la generación de empleo. Bordadores, sastres y artesanos que preparan trajes durante todo el año para esta festividad declararon que han tenido que despedir personal por la falta de movimiento y la incertidumbre sobre la realización de la entrada.

“Sí, efectivamente hemos despedido varias personas. Muchas tiendas trabajan con menos ayudantes y familias enteras se han visto afectadas porque no hay movimiento”, relató propietaria de una tienda de bordadora.

Los bordadores explicaron que el Gran Poder representa una vitrina para la venta de trajes, bordados y otros productos artesanales, y la postergación de la fiesta impacta directamente en los ingresos de quienes dependen de esta actividad.

“Estamos preocupados porque muchos invertimos dinero en préstamos bancarios y materiales para el Gran Poder. La situación nos obliga a declarar emergencia en nuestros negocios y nos preocupa cómo cubrir alquileres y salarios”, agregó un artesano.

¿Cuándo se define?

El sector espera con ansias la asamblea de conjuntos folclóricos, que se realizará mañana 9 de junio, donde se definirá la fecha de la entrada. Mientras tanto, las pérdidas económicas y la incertidumbre continúan afectando a miles de trabajadores vinculados a la organización de la festividad.

“Detrás de nosotros dependen muchas personas; si no se realiza la entrada, la cadena laboral completa se ve afectada: músicos, vendedores de comida, artesanos y familias que viven de esta actividad”, señaló Pablo Lizárraga, dirigente de los bordadores.

La situación evidencia que los bloqueos prolongados de 39 días y la suspensión de eventos culturales no solo afectan la tradición, sino que también generan un impacto económico severo sobre sectores que dependen de la Fiesta Mayor de Los Andes.

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