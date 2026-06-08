Estos son los precios del kilo de pollo y carne en La Paz

La escasez de productos básicos ya se refleja en los mercados de La Paz, donde los vendedores de pollo y carne enfrentan dificultades para mantener precios accesibles para la población debido a los bloqueos y al aumento de los costos de transporte.

“Me llegó pollo a 27 bolivianos, sumamos un boliviano de ganancia y lo vendemos a 28. A lo mucho a la gente no le alcanza”, indicó un comerciante del sector avícola, resaltando la dificultad para cubrir los costos sin afectar a los clientes.

Precio carne de res

En el sector cárnico, la situación es aún más crítica. La carne proveniente de Santa Cruz, transportada por vía aérea, alcanza precios de hasta 125 bolivianos por kilo, lo que genera preocupación tanto en vendedores como en consumidores.

“A veces tenemos que aumentar el precio y los clientes se desesperan, algunos incluso vienen llorando porque el dinero no alcanza para lo básico”, comentó otro comerciante.

Los vendedores coinciden en que los problemas de abastecimiento y los bloqueos prolongados están golpeando directamente la economía de los hogares paceños, donde el presupuesto familiar alcanza cada vez para menos.

“Los bloqueos y la escasez de transporte están afectando a toda la cadena de suministro. La situación no solo es económica, sino también de acceso a alimentos esenciales”, agregaron comerciantes.

La situación evidencia la urgencia de restablecer la circulación de productos básicos, así como la necesidad de soluciones que permitan normalizar la oferta en los mercados y garantizar precios justos para la población.

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