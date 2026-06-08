Desabastecimiento y pérdidas económicas marcan 39 días de bloqueos

Hoy 8 de junio se cumplen 39 días de conflictos sociales; Bolivia y principalmente La Paz viven una situación crítica marcada por la falta de insumos, productos básicos y atención médica. Las movilizaciones han generado un impacto directo en la vida diaria de la población en calles, hospitales y mercados de distintas regiones del país.

Familias desesperadas

Familias enteras buscan alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno, mientras la escasez se intensifica y los productos en centros de abasto se agotan rápidamente, obligando a las personas a hacer largas filas de varias horas.

Falta de insumos médicos

En los hospitales y clínicas, la falta de insumos médicos y de oxígeno genera incertidumbre entre pacientes y familiares, con demoras incluso en el ingreso de ambulancias a los centros asistenciales.

93 puntos de bloqueos

En esta nueva jornada de conflicto, se registran 93 puntos de bloqueo radicalizados, luego de la aprobación de la ley que reglamenta los estados de excepción por parte del Gobierno, lo que añade expectativa a la situación de la población.

La continuidad de estas movilizaciones subraya la urgencia de establecer mecanismos de diálogo, corredores humanitarios y medidas de control para garantizar la seguridad, abastecimiento y bienestar de la ciudadanía.

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