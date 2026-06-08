Cívicos y empresarios de Cochabamba exigen al presidente Rodrigo Paz dictar Estado de Excepción

En una muestra de unidad institucional sin precedentes, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y el Comité Cívico de Cochabamba emitieron este lunes un contundente pronunciamiento conjunto ante la extrema gravedad que atraviesa la región. Reuniendo la fuerza de 60 organizaciones e instituciones vivas del departamento, la dirigencia cochabambina exigió formalmente al presidente Rodrigo Paz, la inmediata declaratoria de estado de excepción para frenar la violencia y el colapso económico.

La determinación se dio a conocer tras una reunión de emergencia motivada por la asfixia vial que mantiene a Cochabamba como uno de los epicentros de las protestas a nivel nacional.

38 días de bloqueo, desabastecimiento y violencia armada

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Jhonny Carlos Quintela Ayala, fue el encargado de leer el manifiesto institucional, detallando el escenario crítico que soportan los ciudadanos desde hace más de un mes.

"Desde hace 38 días, Bolivia se encuentra bloqueada y envuelta en una espiral de violencia protagonizada por sectores radicalizados que pretenden asfixiar la economía de los bolivianos", denunció Quintela.

El líder cívico alertó que la situación ha rebasado las demandas sociales legítimas, escalando a niveles de criminalidad flagrante: "Incluso se han utilizado armas de fuego contra las fuerzas del orden y se ha atentado de manera frontal contra la vida de personas que necesitaron atención médica y les fue negada", fustigó.

Respecto a las peticiones de concertación, la institucionalidad cochabambina fue tajante al señalar que los canales tradicionales están agotados debido a los intereses oscuros de los movilizados. "El diálogo no ha prosperado porque para dialogar se necesitan dos partes. Los sectores movilizados con fines políticos están determinados a dar un golpe a la democracia y esa posición intransigente hace que cualquier posibilidad de diálogo carezca de efecto alguno", sostiene el documento.

Exigencias directas al Estado

El pronunciamiento emitido en Cochabamba este 8 de junio de 2026 contempla mandatos específicos y urgentes para las máximas autoridades políticas del país y de la región:

Al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz: Se le exige que, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, declare a la brevedad posible el estado de excepción en el territorio afectado. Esto con la finalidad de garantizar la democracia, la seguridad, estabilidad, el orden público interno y la vigencia de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Al Gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza: Se le demanda que, en cumplimiento de sus responsabilidades como primera autoridad política del departamento, asuma de forma inmediata las acciones necesarias que devuelvan el libre tránsito y resguarden la productividad en la región.

Cochabamba, la más perjudicada del país

Por su parte, el presidente de la ICAM remarcó que el bloque institucional representa el clamor de la población afectada por el desabastecimiento total de alimentos de primera necesidad, insumos médicos esenciales y el desmedido encarecimiento de la canasta básica familiar.

Al haberse convertido en el departamento con mayor cantidad de puntos de bloqueo en todo el país, las pérdidas para la industria y el comercio amenazan con ser irreversibles si el Gobierno nacional no aplica las medidas de fuerza legales que franqueen las carreteras y devuelvan a los bolivianos el derecho constitucional a producir y trabajar con normalidad.

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