Analista considera que el estado de excepción es solo el primer paso para superar la crisis

Tras la promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, el analista político Marcelo Arequipa señaló que la medida representa una herramienta importante para enfrentar la actual crisis, aunque advirtió que por sí sola no resolverá los problemas que atraviesa el país.

Arequipa sostuvo que Bolivia vive una situación de emergencia debido a los conflictos y bloqueos que afectan a varias regiones, por lo que consideró que las autoridades deben actuar con la rapidez que exige el contexto.

“Estamos en una situación de emergencia y las decisiones deberían tomarse en consonancia con esa realidad”, afirmó.

Medidas para salir de la crisis

El analista observó que, pese a la promulgación de la norma, el Gobierno aún no emitió un decreto específico para declarar un estado de excepción, medida que, según explicó, corresponde exclusivamente al presidente y su gabinete.

A criterio de Arequipa, la ausencia de esta decisión podría estar vinculada a factores políticos y estratégicos relacionados con los niveles de respaldo institucional y la correlación de fuerzas que enfrenta actualmente el Ejecutivo.

“Las condiciones políticas de fondo parecen influir en la decisión. Hay elementos que tienen que ver con los apoyos que pueda tener el Gobierno para aplicar una medida de esta magnitud”, señaló.

Asimismo, recordó las dificultades registradas en recientes operativos para habilitar corredores humanitarios y desbloquear rutas, situaciones que reflejarían los desafíos que enfrenta el Estado para restablecer la normalidad.

Un primer paso

Sin embargo, el analista remarcó que incluso una eventual declaración de estado de excepción no sería una solución definitiva.

“El estado de excepción es el inicio de una acción, no la solución completa al problema”, explicó.

Arequipa indicó que la recuperación de la estabilidad requerirá además un plan político de largo alcance que involucre a organizaciones sociales, instituciones, sectores cívicos y distintos actores del país.

Según su análisis, el objetivo debe ser reconstruir los canales de diálogo y generar consensos que permitan impulsar medidas económicas y políticas orientadas a la recuperación.

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