Gobierno convoca a transporte paceño para presentar plan de alivio financiero y fondo de crédito

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas convocó a las cuatro federaciones del transporte del departamento de La Paz a una reunión de coordinación programada para este lunes 8 de junio a las 16:00, con el objetivo de presentar nuevas medidas de apoyo económico destinadas al sector.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que durante el encuentro se expondrán los alcances de la propuesta normativa de Alivio Financiero para las familias bolivianas, además de los detalles del Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat), una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

¿Qué es el Fongat?

Según el Ministerio, el Fongat fue diseñado para facilitar el acceso al financiamiento de los transportistas mediante mecanismos de garantía que respalden la actividad económica del sector y permitan ampliar las oportunidades de acceso al crédito.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer a los sectores productivos, promover la estabilidad económica y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo de miles de trabajadores del transporte.

Socialización de iniciativas financieras

La reunión también permitirá que los representantes del sector conozcan de primera mano las características de estas iniciativas, intercambien criterios sobre su implementación y planteen observaciones que contribuyan a fortalecer las medidas.

Desde el Ministerio de Economía se destacó que la convocatoria responde a la voluntad de mantener espacios de coordinación y diálogo con los diferentes sectores económicos del país, priorizando la búsqueda de consensos y soluciones concretas frente a la coyuntura actual.

El encuentro se desarrollará en instalaciones de esta cartera de Estado y se produce en un contexto marcado por demandas del sector transporte relacionadas con la situación económica, el abastecimiento de combustibles y las dificultades que enfrenta la actividad en distintas regiones del país.

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