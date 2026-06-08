PDC levantará huelga de hambre si el Gobierno dicta Estado de Excepción

Los siete parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pertenecientes al ala denominada "Pro Boliviana", anunciaron que levantarán la huelga de hambre que mantienen en los predios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) únicamente si el Gobierno decide dictar formalmente el Estado de Excepción.

La determinación fue comunicada por la senadora Ana Crispín, quien reconoció con frustración que la extrema medida, cuyo propósito inicial era forzar un escenario de diálogo para solucionar la crisis del país, no logró cumplir sus objetivos ante la falta de respuesta del Ejecutivo.

"Apenas lo dicte, nosotros vamos a levantar la huelga. Porque hasta ahí es nuestra medida, hasta ahí era nuestra esperanza", afirmó la legisladora.

Advertencia sobre una escalada de violencia

Crispín también se pronunció de manera crítica sobre la reciente determinación de la Cámara de Diputados, que en horas de la madrugada sancionó el proyecto de ley que regula los Estados de Excepción. A diferencia de los bloques opositores que exigen su promulgación inmediata, la senadora del PDC advirtió que esta norma podría ser el detonante de una mayor violencia en el territorio nacional.

"Lo que más duele es que exista la intención de que se tiene que usar el arma, se tiene que lastimar, gasificar para generar paz; lo único que se va a conseguir es odio, rencor y otra vez el racismo y la discriminación, como se ha estado viendo estos días", lamentó.

Con este anuncio, el grupo de huelguistas deja la resolución del conflicto parlamentario en manos de las próximas decisiones que asuma el Órgano Ejecutivo, en medio de un clima de alta tensión política y social.

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