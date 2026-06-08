La Paz: Frutas duplican su precio tras 39 días de bloqueo

Tras 39 días de bloqueos en La Paz, la escasez de combustible y la interrupción de rutas principales obligan a los transportistas a utilizar caminos alternos para ingresar productos a la ciudad, generando un incremento significativo en los precios de frutas y otros alimentos.

Se duplicó el precio

Según los comerciantes, el costo de transporte se ha duplicado e incluso triplicado en algunos casos. Por ejemplo, el precio de la naranja, que normalmente se trasladaba a Bs. 10 por unidad, ahora alcanza Bs. 20, y se prevé que los precios sigan en ascenso si la situación no se normaliza.

“Normalmente cobraban al alto Beni cuatro mil, cuatro mil quinientos. Ahora ni con ocho no se puede traer, no se puede conseguir camiones” menciona una comerciante.

Falta de carburantes

El incremento de costos se explica por la escasez de diésel en los puntos de abastecimiento, lo que obliga a los transportistas a comprar combustible a precios mucho más elevados para poder entregar los productos. Esta situación afecta tanto a mercados mayoristas como minoristas, repercutiendo en los consumidores finales.

“Están llegando por caminos alternos y ellos no tienen diésel allá; están comprando el diésel muy caro. Por eso las frutas y otros productos están llegando al doble o más”, indicó otro vendedor.

Ante este panorama, los comerciantes solicitan una solución inmediata para normalizar el abastecimiento y evitar que los precios sigan aumentando, mientras los transportistas continúan enfrentando obstáculos en la entrega de alimentos esenciales.

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