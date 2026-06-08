Caos en Calacoto: vecinos y choferes se enfrentan por escasez de combustible

La crisis por el abastecimiento de combustible generó momentos de tensión en la zona Sur de La Paz, donde vecinos y conductores protagonizaron enfrentamientos verbales debido a las extensas filas que permanecen desde hace varios días en inmediaciones de los surtidores.

El hecho se registró en la calle 23 de Calacoto, donde un grupo de choferes que esperaba cargar combustible decidió bloquear la vía ante la incertidumbre sobre la llegada de carburante. La medida provocó la molestia de los vecinos, quienes exigieron la liberación de las calles y cuestionaron las largas filas que afectan la circulación en el sector.

“Estamos sin comer, estamos sin dormir. Si hubiera gasolina no estaríamos haciendo fila, estaríamos trabajando”, reclamó uno de los conductores afectados.

Cuatro días haciendo fila

Los choferes aseguran que llevan entre cuatro y cinco días esperando combustible y denuncian que no existe información clara sobre el abastecimiento en los surtidores, situación que los obliga a permanecer en sus vehículos durante jornadas completas.

“No queremos estar aquí. Queremos trabajar, pero si no hay gasolina, ¿cómo vamos a trabajar?”, manifestó otro conductor.

Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por los bloqueos y la congestión vehicular que generan las filas en la zona, lo que derivó en discusiones entre ambas partes.

La falta de combustible continúa provocando filas kilométricas en distintos puntos de La Paz y El Alto, donde conductores particulares, transportistas y trabajadores del servicio público esperan durante varios días para acceder al carburante.

Con el paso de las horas, la tensión aumenta entre quienes exigen una solución inmediata al desabastecimiento y los vecinos que ven afectada la normal circulación en sus barrios por la prolongada permanencia de los vehículos en espera de combustible.

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