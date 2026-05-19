Familiares esperan información de aprehendidos tras disturbios en La Paz

Familiares de personas aprehendidas permanecen en puertas de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de información sobre la situación jurídica de sus allegados tras los hechos violentos registrados durante la jornada anterior en La Paz.

De acuerdo con el reporte actualizado, 122 personas fueron arrestadas tras los enfrentamientos y disturbios ocurridos en distintos puntos de la sede de Gobierno.

Durante la madrugada, 46 de esas personas recuperaron su libertad; sin embargo, otras 76 continúan en calidad de aprehendidas y permanecen a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

Cargos penales

Los investigados enfrentan acusaciones relacionadas con saqueos, lesiones graves y leves, además de daños ocasionados durante los enfrentamientos.

Según los reportes preliminares, al menos tres efectivos policiales resultaron heridos, además de un camarógrafo y otras personas afectadas durante los hechos de violencia.

Las autoridades también atribuyen a los aprehendidos agresiones realizadas con piedras, palos y el uso de dinamita durante las movilizaciones.

Los disturbios dejaron además importantes daños materiales en infraestructura pública y privada.

Predios estatales afectados

Entre los sectores afectados se encuentra el Tribunal Departamental de Justicia, además de instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde se observan vidrios destruidos y daños en la infraestructura tras los ataques.

Asimismo, durante los incidentes también resultaron afectados vehículos, entre ellos una patrulla policial incendiada, un radiotaxi apedreado y una motocicleta que fue quemada.

Hasta el momento las autoridades no confirmaron la hora de instalación de las audiencias cautelares para las 76 personas que continúan aprehendidas, mientras familiares permanecen en vigilia a la espera de novedades sobre su situación legal.

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