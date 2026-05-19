Comité Cívico y Comité Multisectorial en Cochabamba convocan a marchas por la pacificación del país

El Comité Cívico de Cochabamba y el Comité Multisectorial convocaron a movilizaciones pacíficas en la ciudad en rechazo a los bloqueos y conflictos sociales que atraviesa el país, además de pedir diálogo y defensa de la democracia.

El presidente del Comité Cívico, Carlos Quintela, informó que la decisión fue asumida en una “asamblea de la cochabambinidad” realizada ayer lunes, con participación de instituciones y representantes provinciales.

La marcha principal se desarrollará este jueves 21 de mayo desde las 15:00 y partirá desde cuatro puntos cardinales de la ciudad: el mercado La Pampa, la plaza de las Banderas, la intersección de Oquendo y Heroínas, y el puente Quillacollo. Los participantes se concentrarán posteriormente en la plaza 14 de Septiembre.

Según Quintela, la movilización busca defender la democracia y exigir al Gobierno el cumplimiento de la ley para garantizar una convivencia pacífica en Bolivia.

Por su parte, el vicepresidente cívico, Trifón Bustos Mariscal, afirmó que los bloqueos se convirtieron en un conflicto político que “se salió de control” y llamó a los sectores movilizados y al Gobierno a instalar el diálogo.

El dirigente indicó que alrededor de 42 instituciones, entre gremiales, empresarios, juntas vecinales y comités cívicos provinciales, respaldan la convocatoria.

Marcha del Comité Multisectorial

De manera paralela, el Comité Multisectorial anunció una marcha para este martes 19 de mayo a las 18:00 en la plaza de las Banderas, en solidaridad con las familias paceñas y alteñas afectadas por los conflictos y bloqueos.

El representante multisectorial, César Gonzales, invitó a la población a participar portando banderas blancas, de Cochabamba y de La Paz, como símbolo de paz y unidad.

En la movilización participarán sectores como lecheros, transporte pesado nacional e internacional, plataformas ciudadanas, comerciantes de La Pampa, organizaciones de mujeres y comités cívicos provinciales.

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